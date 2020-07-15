В Чехии вечером 14 июля столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате аварии один человек погиб, более 30 человек пострадали.

Страшная авария произошла недалеко от городка Чески Брод под Прагой примерно в 21:30. Об этом пишет издание Aktualne.

К слову В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: есть погибшие – фото

Пассажирский поезд CityElefant, следовавший из Праги в Речани-над-Лабем, врезался в грузовой почтовый поезд, стоявший на пути. Из-за мощного удара поезд с людьми сошел с рельсов.

На момент столкновения в CityElefant находились от 100 до 120 человек. Водитель погиб на месте, а двух тяжелораненых пассажиров доставили вертолетами в больницы.

В Чехии столкнулись два поезда: смотрите фото HZS_ScK / Пожарная служба Чехии/ ČTK / ZZS_SCK

По данным спасателей, 4 человека получили серьезные травмы, а 31 пассажир – легкие ранения. Среди пострадавших 8 детей. В то же время железнодорожная инспекция говорит о 23 раненых.

О причине аварии пока не известно. По предварительной информации, это не был технический сбой. Вероятно, водитель пассажирского поезда пропустил сигнал остановки.

Krátce po osmé hodině se podařilo vlaky od sebe roztrhnout. Jsou vykolejené. Odklízecí práce pokračují. pic.twitter.com/zNXjK4h2sF — Správa železnic (@Spravazeleznic) July 15, 2020

VEČERNÍ SRÁŽKA DVOU VLAKŮ U ČESKÉHO BRODU

V úterý 14. července v 21.37 hodin přijalo Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje hlášení o vážné železniční nehodě dvou vlaků u Českého Brodu na Kolínsku.

Další fotografie a video v článku na našem webu: pic.twitter.com/hZ7qnx704d — HZS ScK (@HZS_ScK) July 15, 2020