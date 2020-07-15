Два поезда столкнулись в Чехии: погиб человек, многие пострадали – фото
В Чехии вечером 14 июля столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате аварии один человек погиб, более 30 человек пострадали.
Страшная авария произошла недалеко от городка Чески Брод под Прагой примерно в 21:30. Об этом пишет издание Aktualne.
К слову В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: есть погибшие – фото
Пассажирский поезд CityElefant, следовавший из Праги в Речани-над-Лабем, врезался в грузовой почтовый поезд, стоявший на пути. Из-за мощного удара поезд с людьми сошел с рельсов.
На момент столкновения в CityElefant находились от 100 до 120 человек. Водитель погиб на месте, а двух тяжелораненых пассажиров доставили вертолетами в больницы.
В Чехии столкнулись два поезда: смотрите фото HZS_ScK / Пожарная служба Чехии/ ČTK / ZZS_SCK
По данным спасателей, 4 человека получили серьезные травмы, а 31 пассажир – легкие ранения. Среди пострадавших 8 детей. В то же время железнодорожная инспекция говорит о 23 раненых.
О причине аварии пока не известно. По предварительной информации, это не был технический сбой. Вероятно, водитель пассажирского поезда пропустил сигнал остановки.