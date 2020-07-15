Два потяги зіткнулись у Чехії: загинула людина, багато постраждалих – фото
У Чехії ввчечері 14 липня зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. В результаті аварії одна людина загинула, понад 30 осіб постраждали.
Страшна аварія сталась неподалік містечка Ческі Брод під Прагою приблизно о 21:30. Про це пише видання Aktualne.
До слова У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: є загиблі – фото
Пасажирський поїзд CityElefant, який прямував з Праги у Речани-над-Лабем, врізався у вантажний поштовий потяг, що стояв на колії. Через потужний удар поїзд з людьми зійшов з рейок.
На момент зіткнення у CityElefant перебували від 100 до 120 осіб. Водій загинув на місці, а двох важкопоранених пасажирів доставли вертольотами до лікарень.
У Чехії зіткнулись два потяги: дивіться фото HZS_ScK / Пожежна служба Чехії / ČTK / ZZS_SCK
За даними рятувальників, 4 людини отримали серйозні травми, а 31 пасажир – легкі поранення, серед постраждалих – 8 дітей. Водночас залізнична інспекція каже про 23 поранених.
Про причина аварії наразі не відомо. За попередньої інформацією, це не був технічний збій. Ймовірно, водій пасажирського потяга пропустив сигнал зупинки.