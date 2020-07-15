У Чехії ввчечері 14 липня зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. В результаті аварії одна людина загинула, понад 30 осіб постраждали.

Страшна аварія сталась неподалік містечка Ческі Брод під Прагою приблизно о 21:30. Про це пише видання Aktualne.

До слова У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: є загиблі – фото

Пасажирський поїзд CityElefant, який прямував з Праги у Речани-над-Лабем, врізався у вантажний поштовий потяг, що стояв на колії. Через потужний удар поїзд з людьми зійшов з рейок.

На момент зіткнення у CityElefant перебували від 100 до 120 осіб. Водій загинув на місці, а двох важкопоранених пасажирів доставли вертольотами до лікарень.

У Чехії зіткнулись два потяги: дивіться фото HZS_ScK / Пожежна служба Чехії / ČTK / ZZS_SCK

За даними рятувальників, 4 людини отримали серйозні травми, а 31 пасажир – легкі поранення, серед постраждалих – 8 дітей. Водночас залізнична інспекція каже про 23 поранених.

Про причина аварії наразі не відомо. За попередньої інформацією, це не був технічний збій. Ймовірно, водій пасажирського потяга пропустив сигнал зупинки.

Krátce po osmé hodině se podařilo vlaky od sebe roztrhnout. Jsou vykolejené. Odklízecí práce pokračují. pic.twitter.com/zNXjK4h2sF — Správa železnic (@Spravazeleznic) July 15, 2020

VEČERNÍ SRÁŽKA DVOU VLAKŮ U ČESKÉHO BRODU

V úterý 14. července v 21.37 hodin přijalo Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje hlášení o vážné železniční nehodě dvou vlaků u Českého Brodu na Kolínsku.

Další fotografie a video v článku na našem webu: pic.twitter.com/hZ7qnx704d — HZS ScK (@HZS_ScK) July 15, 2020