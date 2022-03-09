В Харькове – тревога: срочно бегите в укрытие

В Харькове объявили воздушную тревогу. Людям нужно немедленно спускаться в укрытие.

Звуки сирен начали раздаваться в 15:25. Для Харькова соблюдение правил во время тревоги особенно важно, поскольку орки безжалостно обстреливают город.

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Не виходите из укрытий

В бомбоубежищах нужно оставаться, пока не услышите сигнал об отбое тревоги. О нем скажут на официальных ресурсах.

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