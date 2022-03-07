В Харькове и Одессе тревога: всем в укрытие
7 марта 2022 , 12:02Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
В Харькове и в Одессе объявили воздушную тревогу. Жители городов должны перейти в укрытие.
Тревогу в Харькове объявили в 11.52. В Одессе – 11.54.
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Важно: пока не будет сигнала об отбое – из укрытий выходить нельзя, это опасно.
Позаботьтесь о пожилых родственниках или соседях, а также – людях с инвалидностью.
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