В Харькове и Одессе тревога: всем в укрытие

В Харькове и в Одессе объявили воздушную тревогу. Жители городов должны перейти в укрытие.

Тревогу в Харькове объявили в 11.52. В Одессе – 11.54.

Внимание Никакого военного смысла, просто террор, – Зеленский о ночных обстрелах Николаева и Харькова

Важно: пока не будет сигнала об отбое – из укрытий выходить нельзя, это опасно.

Позаботьтесь о пожилых родственниках или соседях, а также – людях с инвалидностью.

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