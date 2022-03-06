В Харькове тревога: всем в укрытие
6 марта 2022 , 18:18Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
В Харькове воздушная тревога. Всем нужно немедленно пройти в укрытие.
Над городом самолет
В Харькове в 18:12 начали выть сирены. Всем нужно быстро пройти в укрытие. Это может спасти жизнь!
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В укрытии следует находиться, пока не объявят отбой тревоги.
Жители Харькова сообщают о звуках взрывов. Над городом самолет.
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