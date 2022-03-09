Мощный взрыв слышали в центре города

О разрывах снарядов сообщают жители массива Салтовка на северо-востоке города. Сообщается, что мощный взрыв около 22:00 слышали в центре города.

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В 22:10 в Харькове была объявлена воздушная тревога.

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