Потужний вибух чули в центрі міста
Про розриви снарядів повідомляють жителі масиву Салтівка, що на північному сході міста. Повідомляється, що потужний вибух близько 22:00 чули у центрі міста.
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О 22:10 у Харкові була оголошена повітряна тривога.
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