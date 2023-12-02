Такой проект помогает нашим защитникам не только овладеть новым делом, но и отвлечься от проблем. О щемящей истории помощи военным рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Что известно об образовательном проекте

В Харькове принялись учить искусству татуировки военных, в том числе тех, кто пережил ампутации ног. Елена Вовк – известная тату мастерица, а теперь и учительница. Именно она положила начало бесплатным курсам для бойцов и членов их семей.

Мы делаем акцент на том, что ребята с ампутацией нижних конечностей спокойно могут овладеть этой профессией, если у них есть желание развиваться в этом. Нет вообще препятствий, у нас все кушетки такие, что можно на инвалидной коляске спокойно подъезжать и быть крутым парнем, крутым мастером,

– Елена Волк руководитель тату-студии.

Спонсоров для образовательного проекта нашли волонтеры БФ "Харьков с тобой". Благодаря средствам благотворители закупили оборудование, и каждый учащийся в окончание курса получит свою машинку для работы.

Работа военных в тату-студии / Фото 24 Канал

История одного военного

Первые три ученика Елены уже выпустились. Теперь тату овладевают еще 9 новичков. Среди них и впервые делает штрихи на коже Александр.

А вот первое папу Александру сделали в Мариуполе. Оно полностью о нем – военном, ушедшем воевать в 19 лет, пережил сверхсложное ранение, но вернулся на фронт снова.

Я профессиональный военный. Ранение получил в 2016 году при минометном обстреле на терриконе под Горловкой. Прилет 80-й мины из миномета "Васильок", и отрыв правой нижней конечности. После этого уже стабилизация, 2 года реабилитации. Я встал на ноги и снова пошел в ряды Вооруженных сил, – рассказал Александр Пивнев, военный.

Муж до недавнего времени руководил отделением, которое сбивало вражеские "Шахеды" и "Ланцеты". Теперь Александр на отдыхе и сам учится бить папу. Механический шум машинки отнимает проблемы. Ко всему он не исключает, что за релаксом скрывается его новая будущая работа.

"Оно отстраняет от всего: от лишних триггеров, от творящихся процессов. Потому что человеческий мозг постоянно что-то ищет, обдумывает. Его надо как-то расслаблять. Вот допустим тату – это просто супер. Я беру машинку, и я весь здесь", – отметил Александр.

В планах БФ "Харьков с тобой" – масштабный проект, в котором по принципу "свой к своему" ветераны, военные и их семьи смогут учиться друг у друга новым профессиям. А в перспективе даже открывать собственный бизнес.

Военные овладеют новой профессией: смотрите видео

Помощь военным на фронте