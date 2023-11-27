Командир роты ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу о важности работы дронов для разных подразделений на фронте. Однако для достижения требуемого результата защитники вынуждены запускать десятки этих средств за один день.

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"Подразделение применяет минимум 20 дронов в день. Благодаря применению этого количества средств можно уничтожить или поразить технику противника на миллионы долларов", – отметил Федоренко.

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Обратите внимание! При благоприятных погодных условиях бойцы из "Ахиллеса" могут применить 40–50 дронов.

Каждое поврежденное или уничтоженное средство больше никогда не будет обстреливать украинские позиции и обеспечивать логистику российским оккупантам. Это значительно облегчит выполнение боевых задач на передовых позициях, в частности пехотинцам.

Подробнее о сборе

Один FPV-дрон стоит около 500 долларов, соответственно 20 – 10 тысяч долларов. Для системной бесперебойной работы нужен постоянный баланс, который пополняют из разных источников.

Этот сбор открыт постоянно. Мы собрали условно миллион гривен, купили на них 50 коптеров и начинаем собирать другой,

– объяснил Федоренко.

Кроме отдельных благотворителей, "Ахиллесу" помогают также разные фонды и международное сообщество.

Желающие присоединиться к сбору могут перевести средства на карту: 5375 4112 0772 8440.

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