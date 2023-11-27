Командир роты ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу о важности работы дронов для разных подразделений на фронте. Однако для достижения требуемого результата защитники вынуждены запускать десятки этих средств за один день.
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"Подразделение применяет минимум 20 дронов в день. Благодаря применению этого количества средств можно уничтожить или поразить технику противника на миллионы долларов", – отметил Федоренко.
Дроны облегчают работу разным украинским подразделениям: смотрите видео 24 Канала
Каждое поврежденное или уничтоженное средство больше никогда не будет обстреливать украинские позиции и обеспечивать логистику российским оккупантам. Это значительно облегчит выполнение боевых задач на передовых позициях, в частности пехотинцам.
Подробнее о сборе
Один FPV-дрон стоит около 500 долларов, соответственно 20 – 10 тысяч долларов. Для системной бесперебойной работы нужен постоянный баланс, который пополняют из разных источников.
Этот сбор открыт постоянно. Мы собрали условно миллион гривен, купили на них 50 коптеров и начинаем собирать другой,
– объяснил Федоренко.
Кроме отдельных благотворителей, "Ахиллесу" помогают также разные фонды и международное сообщество.
Украинские дроны на фронте: последние новости
- Ночью 26 ноября неизвестные дроны атаковали разные регионы России. Один из них попал в казарму Кантемировской дивизии. Впоследствии украинская разведка подтвердила причастность к атаке.
- Поскольку Украина не может применять западное вооружение для ударов по России, нашли решение в собственном производстве дронов. Последняя атака беспилотников могла быть тестовой.
- К слову, Минобороны тестирует дроны от шести разных производителей. В частности, БПЛА проверили на уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы.