Командир роти ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу про важливість роботи дронів для різних підрозділів на фронті. Однак для досягнення потрібного результату захисники змушені запускати десятки цих засобів за один день.

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"Підрозділ застосовує мінімум 20 дронів на день. Завдяки застосуванню цієї кількості засобів можна знищити або уразити техніку противника на мільйони доларів", – зазначив Федоренко.

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Зверніть увагу! За сприятливих погодних умов бійці з "Ахіллесу" можуть застосувати 40–50 дронів.

Кожен пошкоджений або знищений засіб більше ніколи не обстрілюватиме українські позиції і не забезпечуватиме логістику російським окупантам. Це значно полегшить виконання бойових завдань на передових позиціях, піхотинцям зокрема.

Детальніше про збір

Один FPV-дрон коштує близько 500 доларів, відповідно 20 – 10 тисяч доларів. Для системної безперебійної роботи потрібен сталий баланс, який поповнюють з різних джерел.

Цей збір відкритий постійно. Ми зібрали умовно мільйон гривень, купили на них 50 коптерів і починаємо збирати інший,

– пояснив Федоренко.

Крім окремих благодійників, "Ахіллесу" допомагають також різні фонди та міжнародна спільнота.

Охочі долучитись до збору можуть переказати кошти на картку: 5375 4112 0772 8440.

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