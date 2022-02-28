В Харькове – воздушная тревога

В Харькове объявлена воздушная тревога. Местные жители должны немедленно пройти в укрытие.

В городе слышен гул сирен. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты.

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Воздушная тревога!

– говорится в сообщении.

Подчеркиваем, жители Харькова должны найти ближайшее хранилище или укрытие и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.