В Харькове – воздушная тревога
5 марта 2022 , 09:54Читати новину українською
В Харькове раздаются сирены. Всем жителям города немедленно следует пройти в укрытие.
Всю ночь на 5 марта враг беспощадно бомбардировал Харьков. Не осталось ни одного района, который бы не попал под обстрел.
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