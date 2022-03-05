В Харькове – воздушная тревога

В Харькове раздаются сирены. Всем жителям города немедленно следует пройти в укрытие.

Всю ночь на 5 марта враг беспощадно бомбардировал Харьков. Не осталось ни одного района, который бы не попал под обстрел.

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Больше всего пострадала Салтовка, ХТЗ, Холодная гора и центральная часть города. После авианалетов в 40 домах возникли пожары.

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