Однако по состоянию на 9 марта ее удалось восстановить. Цифровое телевизионное вещание в области работает благодаря усилиям местного технического специалиста.

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Сейчас харьковчанам уже доступны 16 национальных телеканалов мультиплексов МХ-1 и МХ-2, а также местный общественный вещатель – UA Харьков.

Кроме эфирного вещания, получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно и другими способами.

На спутнике

Украинские телеканалы можно бесплатно смотреть на спутнике. Чтобы просматривать телевидение, нужен спутниковый ресивер и спутниковая антенна.

На Youtube

Большинство украинских каналов имеют собственные Youtube-каналы. Просто найдите в мобильном приложении или на сайте на Youtube желаемый канал.

На ОТТ-сервисах

Доступ к украинскому телевидению на платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на сайте любимой платформы.

В Дии

Для этого нужно обновить приложение.

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