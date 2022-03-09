Однак станом на 9 березня її вдалося відновити. Цифрове телевізійне мовлення в області працює завдяки зусиллям місцевого технічного фахівця.

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Наразі харків'янам уже доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 та МХ-2, а також місцевий суспільний мовник — UA Харків.

Крім ефірного мовлення, отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна й іншими способами.

На супутнику

Українські телеканали можна безкоштовно дивитись на супутнику. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.

На Youtube

Більшість українських каналів мають власні Youtube-канали. Просто знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал.

На ОТТ-сервісах

Доступ до українського телебачення на платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.

У Дії

Для цього потрібно оновити застосунок.

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