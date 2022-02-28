В Харькове возобновились взрывы
28 февраля 2022 , 18:53Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
В Харькове снова слышны взрывы. Всем жильцам в укрытие.
Русская армия 27 февраля весь день жестоко обстреливает целые жилые районы Харькова. Теперь местные телеграмы вновь сообщают о сильных взрывах.
Внимание Умерла женщина, которой оторвало ноги в результате обстрела Харькова
Предварительно только сегодня от обстрелов погибли 11 человек. О новых жертвах в результате вечернего обстрела пока данных нет.
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