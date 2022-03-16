В Харькове во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв

Сильный взрыв прогремел в Харькове ночью на 16 марта. О его последствиях пока ничего еще неизвестно.

Об этом сообщают местные СМИ. Как утверждают местные жители, эхо взрыва было слышно фактически во всех районах Харькова.

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В Харькове – воздушная тревога

Перед этим в городе была объявлена ​​воздушная тревога. Предупредительные сирены там начали звучать в 01:48, а затем и в области. Сигнала об отбое не было, оставайтесь в укрытиях.

Ранее украинским защитникам удалось сбить вражеский самолет вблизи Харькова.

Как выглядит Харьков после российских атак: смотрите видео