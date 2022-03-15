В Харькове вспыхнул пожар в районе Центрального рынка: в центре слышали ряд взрывов
15 марта 2022 , 01:00Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
В районе Центрального рынка в Харькове вспыхнул пожар. На место происшествия уже выехали спасатели.
Пока информации о причинах пожара, масштабах возгорания и пострадавших нет. Также пока нет информации о разрушениях.
Обратите внимание В Харькове под обстрел попала машина волонтеров, погиб 26-летний мужчина
Пожар вспыхнул около 23:30. По свидетельству очевидцев, раздалась серия взрывов в центре города.
В это время в Харькове была воздушная тревога.
К теме – последствия падения ракеты в столице: смотрите видео