В Харькове вспыхнул пожар в районе Центрального рынка: в центре слышали ряд взрывов

В районе Центрального рынка в Харькове вспыхнул пожар. На место происшествия уже выехали спасатели.

Пока информации о причинах пожара, масштабах возгорания и пострадавших нет. Также пока нет информации о разрушениях.

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Пожар вспыхнул около 23:30. По свидетельству очевидцев, раздалась серия взрывов в центре города.

В это время в Харькове была воздушная тревога.

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