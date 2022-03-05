Об этом сообщают очевидцы из Харькова. Людей срочно призывают бежать в укрытие.

Важно Мэра города Пивденного на Харьковщине взяли под стражу из-за подозрения в госизмене

Заметим, что с начала российского вторжения в Украину Харьков едва ли не больше всего пострадал от обстрелов. Российские оккупационные войска непрерывно обстреливают гражданское население Харькова.

Только в течение 4 марта в городе пылало почти 30 домов. На Харьковщине от циничных действий врага погибли уже 188 человек. Среди них – 5 детей.

Вооруженные силы Украины оттеснили оккупантов от города. Как рассказал глава военной администрации Харьковщины Олег Синегубов, ВСУ удалось выдержать нападение врага и перейти в фазу не просто отпора, а контрнаступления и отбросить силы оккупантов от Харькова.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!