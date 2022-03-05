Про це повідомляють очевидці з Харкова. Людей терміново закликають бігти в укриття.

Важливо Мера міста Південного на Харківщині взяли під варту через підозру у держзраді

Зауважимо, що від початку російського вторгнення в Україну Харків чи не найбільше постраждав від обстрілів. Російські окупаційні війська безперервно обстрілюють цивільне населення Харкова.

Тільки протягом 4 березня у місті палало майже 30 будинків. На Харківщині від цинічних дій ворога загинули вже 188 людей. Серед них – 5 дітей.

Збройні сили України відтіснили окупантів від міста. Як розповів голова військової адміністрації Харківщини Олег Синєгубов, ЗСУ вдалося витримати напад ворога та перейти у фазу не просто відсічі, а контрнаступ та відкинути сили окупантів від Харкова.

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