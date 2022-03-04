Найбільше шкоди було завдано мікрорайону "Салтівка"

Рятувальники повідомили, що ворог "з новою силою проводив обстріли мирних кварталів Харкова та сільських населених пунктів області".

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Найбільше шкоди було завдано мікрорайону "Салтівка". Загалом станом на 16 годину горіло біля 30 багатоквартирних будинків та приватних житлових будинків.

На їх гасіння залучались понад 150 осіб особового складу ДСНС та 30 одиниць техніки.



Наслідки обстрілу Харкова / Фото рятувальників



Наслідки обстрілу Харкова / Фото рятувальників



Наслідки обстрілу Харкова / Фото рятувальників



Наслідки обстрілу Харкова / Фото рятувальників

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