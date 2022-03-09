В Харькове задерживаем отдельных разведчиков, – Синегубов
9 марта 2022 , 16:30Читати новину українською
Источник:телеканал Рада
Украинские военные задерживают в Харькове отдельных российских разведчиков. Пока в городе нет диверсионных групп.
ВСУ полностью уничтожили вражескую базу
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что задерживают только разведчики. Он заявил, что утром 8 марта была задержана женщина.
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Синегубов также сообщил, что вблизи города Дергачи (Харьковская область) ВСУ полностью уничтожили вражескую базу.
Сообщается, что враг полностью отступил в Россию. Именно оттуда, по словам Синегуба, велись обстрелы района Алексеевка.
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