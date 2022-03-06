В Харькове звучит воздушная тревога

В Харькове по состоянию на 21:00 6 марта раздается воздушная тревога. Людей просят оставаться в укрытиях.

Находиться в безопасном месте необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.

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Воздушная тревога в Харькове – оставайтесь в укрытиях,

– говорится в сообщении.

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