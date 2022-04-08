Об этом в эфире единственного телемарафона рассказал член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

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По словам Вениславского, сейчас все понимают, что Харьков, как граничащий с Белгородом город, находится в особо невыгодной позиции. Он отметил, что именно это направление было стратегически важным для России, поскольку через него проходят важные магистрали и пропускные пункты.

Вениславский прогнозирует, что россияне будут продолжать бомбить Харьков, пытаясь удержать плацдармы, обеспечивающие логистику.

Харьковщина еще будет в эпицентре борьбы вместе с Харьковщиной и Донбассом,

– подытожил он.

Ранее Вениславский рассказал, что для оккупантов Херсон является средством обеспечения материальными ресурсами и подкрепления резервами группировки, которая оккупировала часть Луганщины и Донбасса.

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