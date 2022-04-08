Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

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За словами Веніславського зараз усі розуміють, що Харків, як місто, яке межує з Бєлгородом перебуває в особливо невигідній позиції. Він зазначив, що саме цей напрямок був стратегічно важливим для Росії, оскільки через нього проходять важливі магістралі та пропускні пункти.

Веніславський прогнозує, що росіяни продовжуватимуть бомбити Харків, намагаючися утримати плацдарми, які забезпечують логістику.

Харківщина ще буде в епіцентрі боротьби разом з Харківщиною та Донеччиною,

– підсумував він.

Раніше Веніславський розповів, що для окупантів Херсон є засобом забезпечення матеріальними ресурсами та підкріплення резервами угруповання, яке окупувало частину Луганщини та Донеччини.

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