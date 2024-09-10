В этом им помогает и западная техника для разминирования. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко пообщалась с саперами на Харьковщине, которые очищают освобожденную территорию от российского железа.

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Как разминируют Харьковскую область

Освобожденные от россиян территории Харьковской области сложно разминировать. Помогает саперам в тяжелой работе машина итальянского производства, которая в быстром темпе позволяет разминировать поля. Хотя и это только – половина работы. После машины шаг за шагом идут и сами саперы, чтобы проверить металлоискателями территорию.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко побывала в Чугуевском районе Харьковщины, наблюдая за работой разминировщиков. На поле обнаружили ручную гранату РГД-5, радиус ее поражения – до 20 метров. Кроме того, на участке также нашли противопехотные мины ПМН-4. Чуть дальше, уже в лесу, были установлены противотанковые мины и растяжки. К сожалению, от них пострадал местный житель, ему ампутировали ногу.

Мы работаем с машиной механизированного разминирования. Модель FAE PT-300 D:MINE итальянского производства. Она очень эффективна и производительна. В день мы разминируем до полугектара. Если раньше мы работали на таком же участке при высокой траве, то наработки были в десять раз меньше,

– рассказал Андрей Вакуленко, начальник группы механизированного разминирования.

На этой модели установлена фреза, которая может выдержать 4 килограмма в тротиловом эквиваленте. Ею можно управлять через пульт дистанционного управления на расстоянии до 1 километра.

"Пульт у нас современный, на нем показаны все характеристики. Оператор находится от машины на расстоянии в 50 метров, согласно нашим стандартным процедурам", – объяснил Вакуленко.

На Харьковщине достаточно большая территория усеяна российскими минами и растяжками. Только за первые дни сентября произошло уже 4 подрыва. Один из мужчин, который пострадал в результате подрыва, распылял снаряд у себя дома. Местные часто говорят о том, что своими силами разминируют поля, ведь сами убедиться в своей безопасности. Но это часто имеет трагические последствия.

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Важно! Самыми опасными местами, где могут быть мины и другие взрывоопасные предметы, являются леса, берега водоемов, сами водоемы, обочины и поля, которые еще не проверили саперы. Не пренебрегайте предостережениями от саперов и не заходите на территорию, которая ограждена через минную безопасность. Берегите себя.