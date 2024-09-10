У цьому їм допомагає і західна техніка для розмінування. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко поспілкувалася із саперами на Харківщині, які очищають звільнену територію від російського залізяччя.

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Як розміновують Харківщину

Звільнені від росіян території Харківської області складно розміновувати. Допомагає саперам у важкій роботі машина італійського виробництва, яка у швидкому темпі дозволяє розміновувати поля. Хоч і це лише – половина роботи. Після машини крок за кроком йдуть і самі сапери, аби перевірити металошукачами територію.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко побувала у Чугуївському районі Харківщини, спостерігаючи за роботою розміновувачів. На полі виявили ручну гранату РГД-5, радіус її ураження – до 20 метрів. Крім того, на ділянці також знайшли протипіхотні міни ПМН-4. Трохи далі, вже у лісі, були встановлені протитанкові міни та розтяжки. На жаль, від них постраждав місцевий мешканець, йому ампутували ногу.

Ми працюємо з машиною механізованого розмінування. Модель FAE PT-300 D:MINE італійського виробництва. Вона дуже ефективна та продуктивна. Вдень ми розміновуємо до пів гектара. Якщо раніше ми працювали на такій же ділянці при високій траві, то напрацювання були вдесятеро меншими,

– розповів Андрій Вакуленко, начальник групи механізованого розмінування.

На цій моделі встановлена фреза, яка може витримати 4 кілограми у тротиловому еквіваленті. Нею можна керувати через пульт дистанційного керування на відстані до 1 кілометра.

"Пульт у нас сучасний, на ньому показані усі характеристики. Оператор перебуває від машини на відстані в 50 метрів, згідно з нашими стандартними процедурами", – пояснив Вакуленко.

На Харківщині досить велика територія всіяна російськими мінами та розтяжками. Лише за перші дні вересня відбулося вже 4 підриви. Один з чоловіків, який постраждав внаслідок підриву, розпилював снаряд у себе вдома. Місцеві часто говорять про те, що своїми силами розміновують поля, адже самі переконатися у своїй безпеці. Але це часто має трагічні наслідки.

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Важливо! Найнебезпечнішими місцями, де можуть бути міни та інші вибухонебезпечні предмети, є ліси, береги водойм, самі водойми, узбіччя та поля, які ще не перевірили сапери. Не нехтуйте застереженнями від саперів та не заходьте на територію, яка огороджена через мінну безпеку. Бережіть себе.