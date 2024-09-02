Держава компенсуватиме всю вартість розмінування

Торги із закупівлі послуг з розмінування сільськогосподарських земель мають відбуватися виключно на аукціонах в системі Prozorro. Крім того, у торгах мають брати участь не менше двох учасників.

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Ми повністю покриваємо вартість гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення для тих агровиробників, які лише планують очищувати свої ділянки. Я розумію, що працюючи в умовах обстрілів, ускладненої логістики, важко знайти додаткові кошти, щоб повернути до використання ще кілька сотень гектарів землі, яка зараз простоює замінованою. Тому оплату таких послуг бере на себе держава, щоб фермери, які візьмуть участь у програмі, вже наступного сезону змогли сіяти та збирати урожай на очищених ділянках,

– говорить міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Постанова набуває чинності з дня її опублікування. Це дасть змогу Центру гуманітарного розмінування найближчим часом оголосити в системі Prozorro перші тендери на закупівлю послуг гуманітарного розмінування для тих фермерів, які подали заявки і відповідають умовам програми. Фермери вже загалом подали 135 заявок на розмінування 3 897 ділянок загальною площею понад 17 252 гектари.

Ухваливши постанову про збільшення вартості компенсації до 100%, ми створили всі умови, щоб фермери розпочали розміновувати ті ділянки, які зараз не обробляються, оскільки на них можуть бути міни чи інші вибухонебезпечні предмети. В бюджеті закладено 3 мільярди гривень на програму компенсацій, в нас вже зареєстровано 51 оператор протимінної діяльності,

– розповів заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

За його словами, це означає, що в Україні є кому працювати і є кошти, щоб заплатити за цю роботу. Понад тим, внісши зміни до 76 постанови, уряд дав можливість міжнародним операторам бронювати групи, які працюють в полях безпосередньо над розмінування.

Важливо Участь у програмі компенсацій можуть брати фермери, землі яких є на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження, підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами. Визначені ділянки обов'язково мають знаходитися поза 20-кілометровою зоною від лінії бойового зіткнення або державного кордону.

Верифікацію, поданих фермерами заявок через Державний аграрний реєстр, здійснює Центр гуманітарного розмінування. Він же оголошує в системі Прозорро аукціони з надання послуг розмінування, а після визначення оператора-переможця і фінальної вартості розмінування, перераховує 100% суми на спеціальний рахунок, відкритий фермером в одному із державних банків, що беруть участь у програмі.

Зверніть увагу! Оператор протимінної діяльності отримає всю зарезервовану суму після завершення розмінування та підтвердження виконаних робіт з боку Центру.