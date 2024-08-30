Найприбутковіші та найзбитковіші галузі України

Найбільше зростання прибутку до оподаткування у першому півріччі по відношенню до аналогічного періоду минулого року (січня-червня 2023 року) зафіксовано у сільському, рибному та лісовому господарстві – 502%. Не відстає і освіта – 498%, доволі прибутковими є професійна, наукова та технічна діяльність – 369%, та будівництво – 103%.

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Найбільші збитки та їх зростання зафіксували у мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку – 951%, тимчасовому розміщенні та організації харчування – 179%, інформації та телекомунікації – 89%.

Важливо Прибуток українських великих та середніх підприємств зріс на 49,7% у першій половині 2024 року порівняно з січнем-червнем минулого року до 619,6 мільярда гривень. Збитки підприємств зросли на 10,6% у річному вираженні до 128,4 мільярда гривень за звітний період.

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств був позитивним і становив 491,2 мільярда гривень (за січень-червень 2023 року також позитивний – 298 мільярдів гривень). Частка збиткових підприємств за січень-червень 2024 року становила 25,7% (за січень-червень 2023 року – 25,5%).