Харьковщина – снова под ракетными обстрелами: враг гатив по Лозовскому району

Оккупанты продолжают безжалостно грести по Харьковской области. Пострадал в том числе и Лозовский район.

Российские военные обстреляли один из старинских округов общины. Враг нанес удар с утра 5 мая.

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Обстоятельства обстрела выясняются

Городской голова Лозовой Сергей Зеленский отметил, что выясняют все обстоятельства инцидента.

К сожалению, сегодняшний день (5 мая – 24 канал) начался не очень хорошо, поскольку по Лозовской территориальной общине нанесли ракетный удар,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, наземной угрозы для Лозовщины нет. Однако до сих пор остается ракетная опасность.

Мэр просит жителей региона не игнорировать уведомления. Напомнили не игнорировать сирены и в самой Лозовской городской территориальной общине.

"Прошу вас быть осторожными и не игнорировать предупреждение о воздушной опасности. Несмотря на все вызовы, мы обязательно победим", – подчеркнул городской голова.

Комментарий мэра Лозовой относительно обстрелов: смотрите видео

Обстрелы Харьковской области: что известно

По информации корреспондентки 24-го канала, ситуация в Харьковской области существенно обострилась. Обстрелов стало гораздо больше, чем в предыдущие 2 дня.

Утром 5 мая было очень громко на Салтовке, Алексеевке, Малой Даниловке и Пятихатках. Из-за массовых обстрелов загорались пожары – горели гаражи.

Из экопарка Фельдмана в Харьковской области пытались эвакуировать буйволов. Однако волонтеры и работники парка попали под обстрелы. К сожалению, погиб 15-летний парень, помогавший родителям.

Ситуация 4 мая

Из-за обстрелов 4 мая, как сообщал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, погиб мужчина (на Балаклейщине), ранен 11-летний ребенок (в Лозийском районе).

Враг еще не оставляет попыток пойти в наступление, поэтому всеми силами обстреливает позиции Вооруженных Сил Украины. К сожалению, страдают мирные жители.

Какая ситуация в Харьковской области: смотрите видео