Об этом сообщили родители 3-летней девочки. Они рассказали, что их ребенок случайно упала в бассейн и начал тонуть.

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Медики вовремя оказали помощь

Через несколько минут бригада экстренной медицинской помощи прибыла на место вызова. Работники вовремя оказали помощь.

Впоследствии медики поставили девочке диагноз: аспирационная асфиксия из-за утопления. То есть, ребенок захлебнулся.

Сейчас девочка вместе с мамой находится в больнице. Там их тщательней должны обследовать врачи.

Несчастные случаи на водоемах 4 июля

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в этот день попал в больницу 16-летний подросток. Он упал в воду с катамарана. Парню поставили такой же диагноз, что и 3-летней девочке.

Также травмы на водоемах получили взрослые: 36-летний мужчина, который нырнул с берега реки Северский Донец и 39-летний мужчина, который нырял на пляже Основянского озера.

Обратите внимание! 3 июля на турецком курорте Фетхие затонул катер. В результате погиб 2-летний ребенок и пострадали 2 взрослых. На борту в целом находились 38 человек. Некоторых туристов подобрали лодки береговой охраны и водные такси.