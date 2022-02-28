На Харьковщине – бои: ранили местного электрика, у него пробита селезенка
28 февраля 2022 , 14:34Читати новину українською
Источник:"Суспільне Харків"
В Харьковской области продолжаются тяжелые бои. Много тяжело раненых среди мирных жителей.
Об этом заявил Андрей Литвинов, глава Солоницевской общины.
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Во время боев был ранен местный электрик. У него пробита селезенка и повреждены ребра в больнице. Муж находится в сознании. Его состояние стабильное.
Литвинов добавил, что в области частично есть свет и вода. Более чем на 90% обеспечены.