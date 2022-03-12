На Харьковщине из-под завалов извлечены тела 5 погибших, в том числе двоих детей

В поселке Слобожанское Харьковской области спасатели 11 марта продолжали разбирать завалы дома, который пострадал в результате обстрелов россиян. Из-под них извлекли тела 5 погибших, среди них двое детей.

Вражеская авиабомба попала в двухэтажный жилой дом в поселке Слобожанское еще в ночь на 10 марта.

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В Харьковской области из-под завалов достали тела 5 погибших

Однако спасатели продолжали поисковые работы тел погибших в результате вражеской бомбардировки и 11 марта из-под завалов извлекли тела 5 человек:

женщина 45 – 47 лет,

женщина 35 – 37 лет,

мужчины в возрасте до 40 лет,

детей в возрасте 2 и 12 – 14 лет.

Работы по ликвидации последствий атак врага

В ГСЧС добавили, что всего за сутки 11 марта спасатели совершили более 40 выездов для ликвидации пожаров, а также разборку завалов разрушенных россиянами зданий.

Пиротехнические подразделения также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Чрезвычайники отработали около 40 адресов, где сработали и не разорвались взрывоопасные предметы.

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