Во время пожаров ГСЧС удалось спасти 6 человек. Больше всего возгораний произошло в Немышлянском районе.
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Из-за обстрелов в Харькове и области произошло 34 пожара.
Во время тушения пожаров и разборки завалов обнаружили тела 11 погибших, которые получили смертельные травмы в результате обстрелов, из них один ребенок 2009 года рождения и 9 человек пострадавших,
– говорится в сообщении.
Подразделения ГСЧС 34 раза выезжали на вызовы, чтобы погасить пожар. Возгорания произошли в:
- Немышлянском – 10;
- Московском – 9;
- Холодногорском – 6;
- Киевском – 2;
- Основянском – 1 районах города Харькова;
- Изюмском и Богодуховском – по 2;
- Чугуевском и Харьковском – по 1 районам области.
Самый большой пожар возник на складе Немышлянского района Харькова. Площадь пожара составила около 3000 квадратных метров.
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