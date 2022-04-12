Під час пожеж ДСНС вдалося врятувати 6 людей. Найбільше займань сталося в Немишлянському районі.

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Через обстріли в Харкові та області виникли 34 пожежі.

Під час гасіння пожеж та розбирання завалів виявили тіла 11 загиблих осіб, які зазнали смертельних травм внаслідок обстрілів, з них одна дитина 2009 року народження та 9 людей постраждалих,

– мовиться в повідомленні.

Підрозділи ДСНС 34 рази виїжджали на виклики, щоб погасити пожежі. Займання сталися у:

Немишлянському – 10;

Московському – 9;

Холодногірському – 6;

Київському – 2;

Основ’янському – 1 районах міста Харкова;

Ізюмському та Богодухівському – по 2;

Чугуївському та Харківському – по 1 районах області.

Найбільша пожежа виникла на складі Немишлянського району Харкова. Площа пожежі склала близько 3000 квадратних метрів.

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