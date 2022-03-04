На Харьковщине оккупанты разбомбили школу: фото последствий обстрела
4 марта 2022 , 18:18Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал "Труха Харків"
Российские войска несколько дней непрерывно обстреливают Харьков. Сейчас спасатели пытаются разбирать завалы, ведь там могут находиться люди.
В сети появились фото, где видно, что от одной из школ остались руины. Оккупанты разбомбили учебное заведение.
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