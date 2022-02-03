На Харьковщине подсчитали масштабы "Большой стройки" больниц

За 2021 год в Харьковской области реконструировали 14 приемных отделений больниц. В общей сложности по всей области модернизации подверглись 11 000 квадратных метров медучреждений. Работы провели в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка"

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Все восстановленные приемные отделения области получили современное медицинское оборудование. В частности, для оперативной диагностики пациентов приобрели 5 аппаратов УЗИ, 11 КТ и 5 рентген-аппаратов.

В отделениях создали все условия для комфортного пребывания пациентов и предоставления качественных медицинских услуг: обустроили новые входные группы, заменили коммуникации, помещения сделали энергосберегающими и удобными для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями инклюзии,

– сказал Олег Синегубов.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в рамках программы открыли 132 приемных отделения.