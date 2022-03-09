На Харьковщине продолжается борьба за город Изюм, – Генштаб ВСУ
9 марта 2022 , 01:44Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Враг все еще пытается атаковать украинские города. Активные бои продолжаются на Харьковщине.
Враг пытается блокировать город Харьков с севера. К счастью, оккупанты не смогли добиться значительного успеха.
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Ситуация на Харьковщине
В то же время россияне наносят ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре. Главная цель агрессора – напугать мирных людей.
Также продолжается борьба за город Изюм. Российские захватчики создают понтонно-мостовые переправы через реки Северский Донец и Берека.
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