На Харьковщине продолжается борьба за город Изюм, – Генштаб ВСУ

Враг все еще пытается атаковать украинские города. Активные бои продолжаются на Харьковщине.

Враг пытается блокировать город Харьков с севера. К счастью, оккупанты не смогли добиться значительного успеха.

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Ситуация на Харьковщине

В то же время россияне наносят ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре. Главная цель агрессора – напугать мирных людей.

Также продолжается борьба за город Изюм. Российские захватчики создают понтонно-мостовые переправы через реки Северский Донец и Берека.

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