Оперативники продолжают расследовать уголовные преступления, которые против украинского народа совершают оккупанты.

Важно СБУ напомнила задачи гражданских во время сопротивления вражескому нашествию

Удалось открыть 16 российских военных

Правоохранители подчеркивают, что удалось разоблачить 16 военнослужащих российской армии, а также пособников диверсионно-разведывательных групп.

Ранее им удалось задержать 60-летнего мужчину, который сотрудничал с оккупантом. Граждане указали полицейским на подозрительного мужчину, который фотографировал метрополитен тогда, когда в нем скрывались люди от вражеских снарядов.

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