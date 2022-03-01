Оперативники продовжують розслідувати кримінальні злочини, які проти українського народу чинять окупанти.

Важливо СБУ нагадала завдання цивільних під час спротиву ворожій навалі

Вдалося викрити 16 російських військових

Правоохоронці підкреслюють, що вдалося викрити 16 військовослужбовців російської армії, а також посібників диверсійно-розвідувальних груп.

Раніше їм вдалося затримати 60-річного чоловіка, який співпрацював з окупантом. Громадяни вказали поліцейським на підозрілого чоловіка, який фотографував метрополітен тоді, коли у ньому переховувалися люди від ворожих снарядів.

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