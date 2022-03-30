На Харьковщине сбили сразу 3 вражеских истребителя
30 марта 2022 , 18:30Читати новину українською
Источник:Воздушное командование "Восток"
На Слобожанском направлении украинские воздушные силы сбили сразу 3 самолета-истребителя и один беспилотник.
Да, сработали зенитные ракетные комплексы Воздушных Сил.
Важно Одна из крылатых ракет оккупантов летела на гражданские объекты Хмельнитчины: ее успешно сбили
В Воздушном командовании "Восход" констатировали, что строй держат.
Вчерашние авиационные потери оккупантов
За сутки 29 марта наши бойцы уничтожили 17 воздушных целей. В частности, 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты.
Интересно – Потери врага по состоянию на 30 марта: