На Харьковщине снесли памятник российскому царю александру ІІІ

В селе Первомайское Чугуевского района Харьковской области снесли памятник предпоследнему российскому императору александру III. Его установили там еще в 2013 году, а на табличке постамента упомянуто имя российского диктатора путина.

Фото снесенного памятника опубликовал активист Вадим Поздняков. Больше всего вопросов возникло к табличке с постамента, на которой написано, что памятник установлен при поддержке главы кремля.

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Памятник в свое время освящали представители УПЦ МП

Памятник российскому императору в 2013 году установили в честь 400-летия дома романовых и 125-й годовщины "чудесного спасения царской семьи", когда поезд, в котором ехал александр III с семьей из Крыма, сошел с рельсов на Харьковщине, из-за чего погибли десятки человек. Освящение памятника проводили представители УПЦ МП.

Красноречивыми являются надписи на табличке, где упомянуты все причастные к установлению памятника. Именно среди них фигурирует российский диктатор и еще одна интересная организация с красноречивым пропагандистским названием "Русь триединая".



Таблица с постамента памятника александру ІІІ / Фото из фейсбука Вадима Позднякова

Другие памятники российским императорам в Украине

В Украине еще немало памятников, о сносе которых ведутся немалые дискуссии. Наиболее резонансными стали дискуссии по сносу памятника российской императрице екатерине II в Одессе. Петиция за снос этого памятника уже собрала более 25 000 подписей и сейчас на рассмотрении президента. Автор петиции отмечала, что екатерина II разрушила Запорожскую Сечь, способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов и превратила свободных украинцев в рабов, введя крепостное право.

Еще один интересный монумент есть в Полтаве. Там до сих пор стоит памятник императору петру І. Тому самому, который провозгласил гетмана Ивана Мазепу изменником за его союз со Швецией во время Северной войны и поэтому устроил резню в Батурине – уничтожение всего населения казацкой столицы в ноябре 1708 года, а сам город был уничтожен. Также именно петр І выдал несколько указов, запрещавших украинский язык. Петиция по сносу этого памятника также зарегистрирована. Правда, российского императора предлагают заменить на американского порноактера Билли Херрингтона.

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