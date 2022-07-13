В Харьковской области сообщили о подозрении 18-летнему активисту

Личность одного из активистов-коллаборантов удалось установить. Им оказался 18-летний активист, как сообщают разные источники, это Илья Гаманин, сын начальника отдела финансов воинской части. В настоящее время молодой человек заочно уведомлен о подозрении, сообщила прокуратура Харькова.

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Подозрение сообщено по факту публичного надругательства над малым Государственным Гербом Украины.

Досудебное расследование установило, что инцидент произошел в конце июня 2022 года. Так, подозреваемый, возглавляющий пророссийскую молодежную организацию, с другими лицами, разломал герб Украины возле дома культуры в селе Петропавловка Купянского района.

Двое участников "молодежного совета" поднялись на кране автомобиля-вышки к фасаду здания, украшенного лепниной цветов и гербом Украины, и начали бить по государственному символу молотком.



В Харьковской области сообщили о подозрении 18-летнему активисту, разбившему герб Украины / Фото Харьковская облпрокуратора

После этого он с цинизмом на камеру бросал части герба на землю, пока от него ничего не осталось.

Как отмечают в ведомстве, устанавливаются другие фигуранты уголовного производства.