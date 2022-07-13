На Харківщині повідомили про підозру 18-річному активісту

Особу одного із активістів-колаборантів вдалося встановити. Ним виявився 18-річний активіст, як повідомляють різні джерела, це Ілля Гаманін, син начальника відділу фінансів військової частини. Наразі молодику заочно повідомлено про підозру, повідомила прокуратура Харкова.

Головне Ракетний обстріл Запоріжжя, удари ЗСУ по складах ворога продовжуються: основне за 140 день війни

Підозру повідомлено за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України.

Досудове розслідування встановило, що інцидент трапився наприкінці червня 2022 року. Так, підозрюваний, який очолює проросійську молодіжну організацію, з іншими особами, розтрощив герб України біля будинку культури у селі Петропавлівка Куп'янського району.

Двоє учасників "молодіжної ради" підійнялись на крані автомобіля-вишки до фасаду будівлі, прикрашеної ліпниною квітів та гербом України, й почали бити по державному символу молотком.



На Харківщині повідомили про підозру 18-річному активісту, який розтрощив герб України / Фото Харківська облпрокуратора

Після цього він з цинізмом на камеру кидав частини герба на землю, допоки від нього нічого не залишилося.

Як зазначають у відомстві, наразі встановлюються інші фігуранти кримінального провадження.