В течение 26 марта спасатели выезжали на тушение 46 пожаров связанных с горением сухой травы.

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Во время одного из таких пожаров в Богодуховском районе погиб 62-летний мужчина. Спасатели призвали не жечь:

сухую траву,

листья,

тростник на открытых территориях и природных экосистемах.

Всего на пожарах 2 человека погибли и 1 пострадал. Благодаря действиям ГСЧС удалось спасти и эвакуировать 13 человек.

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