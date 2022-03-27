Протягом 26 березня рятувальники виїздили на гасіння 46 пожеж пов'язаних з горінням сухої трави.
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Під час однієї з таких пожеж у Богодухівському районі загинув 62-річний чоловік. Рятувальники закликали не палити:
- суху траву,
- листя,
- очерет на відкритих територіях та природних екосистемах.
Загалом на пожежах 2 особи загинуло та 1 постраждала. Завдяки діям ДСНС вдалось врятувати та евакуювати 13 осіб.
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