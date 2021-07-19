Об инциденте сообщили 18 июля. Также в сети опубликовали фото. Информацию о происшествии журналистам 24 канала подтвердили правоохранители.

Интересно В Киеве вандалы пытались украсть бюст ученого-криминалиста с Байкового кладбища

Вероятно, сделали подростки

По мнению пользователей в сети, преступление совершили несовершеннолетние. Об этом может свидетельствовать видео в тиктоке, которое выложили вандалы после того, как разгромили кладбище. Правда, пока ролик не доступен.

Информацию об инциденте зарегистрировали в едином учете заявлений и сообщений Купянского райотдела полиции. Сейчас правоохранители проверят место инцидента и разыскивают причастных.



На Харьковщине неизвестные разрисовали надгробия на кладбище / Фото из телеграма "Харьков NOW"

Танцы на могилах: еще один громкий случай с подростками на кладбище

На фоне информации о случае в Купянске в харьковских телеграм-каналах распространили видео, где 15-летняя девушка танцует среди могил на кладбище.

Когда именно это произошло, информации нет. Сначала она опубликовала запись в тикток, а потом ее удалила. Также девушка опубликовала видео в инстаграме, но сейчас его там тоже нет.

Инстаграм-страница девушки, танцевавшей на кладбище / Фото из телеграма " Харьков здесь"

15-летняя танцует на кладбище в Харькове: смотрите видео

Обратите внимание! Недавно в Ужгороде вандалы разгромили еврейское кладбище. Они разрушили несколько надгробий. Представители еврейской общины обратились в полицию.