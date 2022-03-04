На Харьковщине задержали корректировщика огня россиян: детали

На блокпосту возле поселка селекционная н Харьковщине пограничники задержали корректировщика огня противника. Он – 33-летний гражданин Украины – разъезжал на автомобиле Lexus.

Во время осмотра багажника пограничники обнаружили АКС-74, 240 патронов к нему, квадрокоптер, 50 тысяч гривен, военный билет и паспорт.

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Также у мужчины был мобильный телефон, в котором зафиксировано соединение с последними абонентами под именем "Пушка" и "Курато".

Цель своего пребывания в районе блокпоста гражданин объяснить не смог. Пособия преступной деятельности российской армии передали сотрудникам СБУ.

Добавим, что ранее СБУ удалось задержать предателя, который причастен к обстрелу телебашни в Киеве 1 марта. Тогда погибли 5 мирных людей. Мужчина сам просил захватчиков, чтобы те атаковали телебашню, и предоставлял информацию о наведении огня.