Диверсиями против Украины занимаются не только российские оккупанты. Некоторые решают предать родную страну и стать на сторону врага.

Кстати Бороться с общим врагом нужно везде, – майор ВСУ, грузин Зураб Чихалидзе

Задержание диверсанта

В Харьковской области удалось задержать гражданина Украины, который работал на врага. Он передавал оккупантам данные о перемещениях военнослужащих и техники ВСУ.

Преступника взяли под стражу, его обвиняют в государственной измене. Задания ему давал представитель оккупантов по прозвищу "Шарап".

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