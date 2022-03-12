Диверсіями проти України займаються не лише російські окупанти. Дехто вирішує зрадити рідну країну та стати на бік ворога.

До речі Боротися зі спільним ворогом треба всюди, – майор ЗСУ, грузин Зураб Чіхалідзе

Затримання диверсанта

На Харківщині вдалося затримати громадянина України, який працював на ворога. Він передавав окупантам дані про переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ.

Злочинця взяли під варту, його звинувачують у державній зраді. Завдання йому давав представник окупантів на прізвисько "Шарап".

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