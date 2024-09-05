Силам обороны удалось даже деоккупировать часть территорий Харьковщины возле населенного пункта Глубокое. Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко подробнее рассказал 24 Каналу о ситуации на севере Харьковской области.

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Враг страдает от потерь

Батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр выполняет задачи на трех отрезках Харьковского фронта. В направлении Глубокого, Волчанска и на Купянском направлении. Там у бойцов есть определенные успехи.

На всех участках, где мы работаем, на текущий момент инициатива, по моему полному убеждению, продолжает оставаться в мужественных руках Сил обороны. Интенсивность боевых действий на всех отрезках выше среднего. На Купянщине противник особенно активен и пытается получить определенные тактические успехи на поле боя,

– сообщил Юрий Федоренко.

В то же время за несколько последних дней у российских оккупантов на этом участке нет никаких успехов. Неудача россиян, в частности, вызвана рядом факторов.

"Отрезок, который сейчас является самым сложным, усилили мощные организмы. Есть четкая коммуникация между подразделениями, а боевые задачи выполняют профессиональные люди. Сейчас враг страдает из-за потерь в живой силе и технике – тяжелобронированной и легкобронированной. Сбиваем беспилотники и наращиваем усилия, – подчеркнул военный.

Ситуация возле Глубокого: смотрите на карте

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" также уточнил, что за последний год коммуникация между украинскими бригадами улучшилась в разы, что является чрезвычайно важным достижением. Если еще в начале 2023 года подразделения, заходя на определенную полосу, не до конца понимали, какая там ситуация, то уже сейчас все кардинально изменилось.

"По состоянию на сегодня ты заходишь в полосу – сразу профессиональные люди тебе предоставляют полную ситуационную осведомленность, поддержку, помощь и содействие в том, чтобы ты вместе с ним мог эффективно бить россиян. Поэтому я верю в успех обороны, в возможности украинской нации и в поддержку, потому что это – общая война", – подчеркнул Федоренко.

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